Corriere dello Sport: "Filtra sempre più incertezza per il futuro di Kean. Servirà una cifra vicina ai 40 milioni"

Il contatto avuto tra gli agenti del calciatore e il Como ha aperto un caso a Firenze. Il sostituto dovrebbe essere Pellegrino, che costa circa 20 milioni.

INTRIGO KEAN. Dagli ambienti viola filtra sempre più incertezza sul futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta cercando una soluzione per il centravanti piemontese assieme ai suoi procuratori, che nei giorni scorsi sono stati contattati dal Como. Una chiacchierata a titolo informativo e niente più, almeno per il momento. Questo non toglie che i lariani, grandi estimatori del classe 2000, possano tornare alla carica più avanti e magari con un’offerta concreta.

L’operazione si farebbe per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I viola hanno individuato in Mateo Pellegrino un potenziale sostituto di Kean. Per l’attaccante del Parma servirebbero 20 milioni di euro, mentre l’ingaggio non sarebbe un grosso problema visto che l'argentino guadagna 500 mila euro netti a stagione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

