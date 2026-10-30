Il protagonista Corriere dello Sport esalta Njie: "Si sblocca al Franchi e abbraccia Vanoli. E' stato il migliore tra i suoi compagni"

Il suo inizio di stagione era stato particolarmente positivo, salvo farsi condizionare dallo sconforto generale dell'ultimo periodo

Ci ha pensato Alieu Njie a indorare la pillola. L’esterno svedese è salito in cattedra, ieri al Franchi, segnando il gol della momentanea gioia viola e convincendo i tifosi che la squadra era viva (mica banale). Il giocatore ha approfittato di una palla al bacio di Alex Jimenez sul secondo palo per colpire di testa e sorprendere il portiere nerazzurro Marco Carnesecchi. Un ottimo spunto del terzino spagnolo, che Njie ha saputo valorizzare come meglio non avrebbe potuto, tanto da meritarsi la palma di migliore in campo nelle file della Fiorentina insieme a David De Gea che si è rivelato decisivo a più riprese.

L’ABBRACCIO. Si tratta del primo gol in maglia viola per l’attaccante classe 2005 - il terzo in Serie A - che segnò il suo primissimo gol in Serie A il 25 ottobre 2024 proprio nel Torino di Paolo Vanoli. Il classe 2005 non segnava dal 4 gennaio 2026: da allora 19 presenze di fila senza reti o assist. Con Vanoli conserva un rapporto speciale: non a caso i due si sono lasciati andare a un bell’abbraccio quando è arrivato il momento del cambio di Njie. Da segnalare l’applauso dell’intero stadio, che ha apprezzato la concretezza del ragazzo nato a Borlange. Proprio quello che serviva a una Fiorentina apparentemente anestetizzata, anche se comunque non è servito a regalarle la gioia completa ma solo parziale.



I NUMERI. Il ventunenne ha già racimolato 9 presenze in maglia gigliata, per un totale di 576 minuti giocati tra Serie A e Coppa Italia. Anche 2 assist serviti. A giudicare dai numeri, Njie si può considerare un titolare indiscusso di questa Fiorentina. Ieri ha collezionato 2 tiri, di cui 1 nello specchio, e si è distinto per una precisione dei passaggi vicina al 76%. Ha concluso la sfida con 40 tocchi e 4 dribbling, di cui 3 riusciti. Una prestazione di sostanza, caratterizzata dalla buona volontà e il pragmatismo. Peccato che non siano bastati a incoraggiare la vittoria dei viola, i quali si sono fatti sorprendere da Nicola Zalewski.



IL FUTURO. Njie è arrivato lo scorso agosto in prestito, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Nel caso, la Fiorentina spenderebbe 20 milioni totali e al Torino rimarrebbe il 10% sulla sua futura rivendita. In poche parole il calciatore dovrà meritarsi la conferma. Il suo inizio di stagione era stato particolarmente positivo, salvo farsi condizionare dallo sconforto generale dell'ultimo periodo. La rete di ieri può avergli trasmesso la giusta motivazione per ricominciare a sorprendere positivamente i tifosi viola tra una serpentina e l’altra sulla sua fascia di competenza. È quello che si augura la piazza.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport