Il protagonista Corriere dello Sport esalta Njie: "Punto fermo, è il 9° calciatore più impiegato. Gol e assist al Sassuolo"

Fondamentale nello scacchiere tattico e decisivo nell'ultimo match: il talento viola splende contro il Sassuolo

FIRENZE - Alieu Njie ci ha preso gusto. Lunedì pomeriggio ha segnato il suo secondo gol in maglia viola, facendo partire un destro chirurgico con cui ha letteralmente spiazzato Stefano Turati. Un tiro di precisione e potenza, figlio di un’azione personale ben costruita. A dire la verità l’attaccante si era già acceso servendo l’assist per l'1-1 di Mateo Pellegrino. Uno spunto arrivato sugli sviluppi di un duello fisico vinto contro il neroverde Jay Idzes, tanto per confermare la crescita del classe 2005 sotto l’aspetto atletico. E, a proposito di miglioramenti, c’è da dire che l’ex Torino ha saputo raddrizzare la mira, visto che gli veniva obiettato di centrare poco la porta e di sprecare fin troppe occasioni pericolose.

PUNTO FERMO. Due reti e due assist nelle ultime due gare, ma Njie si è preso la Fiorentina molto prima. Fin dall'inizio ha dimostrato di poter diventare un punto fermo. È il nono calciatore più impiegato in stagione (nove presenze in totale), nonché il terzo attaccante con più minuti (619'). Bisogna poi considerare che lo svedese è arrivato a Firenze sul gong del mercato il 30 agosto e che ha, quindi, saltato le sfide contro Roma e Frosinone, oltre al Benevento in Coppa Italia. La società viola lo ha pagato 4 milioni di euro per il prestito oneroso. È stato anche fissato un obbligo di riscatto da 12 milioni, che si attiverà automaticamente alla prima partita della Fiorentina in Serie A dopo il 5 febbraio 2027 .

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport