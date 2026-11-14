Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Emorragia di gol, 25 reti in 11 giornate. Vanoli dovrà inventarsi subito qualcosa"

Ogni giornata la Fiorentina subisce una media di due gol a partita. L'allenatore deve assolutamente intervenire con urgenza

I numeri, a volte, sanno essere spietati. Venticinque reti incassate in undici giornate di campionato raccontano meglio di qualsiasi discorso la criticità principale di questo avvio di stagione per la Fiorentina, un tema su cui mister Paolo Vanoli è chiamato a intervenire con urgenza per invertire la rotta. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la fase difensiva è il vero tallone d'Achille della squadra, un problema strutturale che persiste a prescindere dai cambi tecnici.

Il confronto con il passato rende il quadro ancora più evidente: a questo punto del torneo, nella scorsa stagione, i gol al passivo erano stati diciotto. Oggi la quota è salita a venticinque — di cui sedici maturati sotto la gestione del tecnico varesino —, proiettando i viola a una media di 2,27 reti subite a partita. Un dato allarmante, condiviso con Udinese e Monza, e superato in negativo soltanto dal Sassuolo (29).

Come sottolinea il giornale di Ivan Zazzaroni, l'analisi delle responsabilità non può ridursi a una questione di singoli reparti. La fase di non possesso deficitaria coinvolge l'intera squadra: dai cambi continui di interpreti nella linea arretrata alla protezione insufficiente garantita dai centrocampisti, fino al lavoro di ripiego richiesto agli esterni offensivi.

Al Viola Park la sosta sta offrendo l'opportunità di lavorare proprio su questi aspetti. Marcatura più attenta, densità nelle zone centrali del campo e una maggiore cooperazione tra i reparti sono le chiavi individuate dallo staff tecnico per blindare la porta difesa da David Gea e ridare stabilità alla squadra.