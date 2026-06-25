Corriere dello Sport: "Ekkelenkamp piano di riserva a Miretti e Thorsvedt, ma il prezzo spaventa i viola"

La Fiorentina sogna i colpi dalla Juve e dal Sassuolo, l'olandese è un'alternativa. L'udinese lo valuta non meno di 20 milioni

La Fiorentina punta Miretti e Thorsvedt per rinforzare il proprio centrocampo, ma se le trattative con Juventus e Sassuolo non dovessero andare a buon fine ci sarebbe un eventuale piano B, che porta il nome di Jurgen Ekkelenkamp.

Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista dell'Udinese è stato sondato dalla Fiorentina, ma al momento non risulta esserci alcuna trattativa, né col giocatore, né tantomeno col club. Il classe 2000 ha ancora 3 anni contratto con i friulani che infatti, grazie a questo, chiedono non meno di 20 milioni per far partire il ragazzo.