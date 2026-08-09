Corriere dello Sport: "E' stato Mastantuono che ha chiesto a Mourinho di saltare l'amichevole con la Fiorentina"

Non sarà (a maggior ragione adesso) il Bernabeu, ma il Franchi a metà agosto rappresenta anche per lui un nuovo inizio dopo i mesi difficili in Spagna.

FIRENZE - Il sogno di un pomeriggio di mezza estate è arrivato, giovedì scorso all'aeroporto di Peretola, sotto forma di Franco Mastantuono. E' bastato quello ad accendere la miccia di entusiasmo del popolo viola: erano in oltre 500, a sfidare l'afa agostana e a picchiettare con amore sul van nero che si era appena inghiottito il talento argentino proveniente dal Real Madrid. Effetto Mastantuono, o meglio effetto Paratici: otto colpi di mercato scintillanti e l'adrenalina che sale di pari passo con l'avvicinarsi al centenario, che verrà festeggiato dal 29 agosto in poi. Tredicimila abbonati nel giro di poche settimane, nonostante un Franchi versione cantiere anche per tutta la prossima stagione. Sarà una festa in mezzo ai lavori in corso, ma sarà pur sempre una festa.

Che inizierà venerdì prossimo: il 14 sera è in programma la sfida di Coppa Italia (trentaduesimi) contro la vincente di Benevento-Ravenna (in campo stasera). Sarà subito una sfida da dentro fuori ma servirà anche come primo vero e proprio bagno di folla per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Che le amichevoli in casa le ha sempre giocate al Viola Park, con al massimo 2mila presenti. Ce ne saranno molti di più venerdì, con gli occhi che saranno tutti per Mastantuono: l'argentino potrebbe debuttare, dopo che lui stesso aveva chiesto a José Mourinho di saltare l'amichevole di settimana scorsa tra Real Madrid e Fiorentina, proprio poco prima del suo passaggio in prestito in viola. Non sarà (a maggior ragione adesso) il Bernabeu, ma il Franchi a metà agosto rappresenta anche per lui un nuovo inizio dopo i mesi difficili in Spagna.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport