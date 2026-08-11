Corriere dello Sport: "E' stato contattato Elmas. Il macedone ha preso tempo per riflettere"

Elmas interessa alla Fiorentina ed è stato contattato l'entourage del calciatore. Al momento non c'è trattativa col Lipsia.

Questione d’incastri. Per il centravanti-bis fino a prova contraria (e chiamarlo di scorta è comunque inadatto), per l’esterno offensivo che faccia esclamare “altro colpo della Fiorentina” in quest’estate all’attacco al Viola Park (mentre l’alternativa nel ruolo potrebbe essere un prestito sul gong del mercato), per il centrocampista che vada ad irrobustire e qualificare un reparto già robusto e soprattutto qualificato: da Pellegrino a Thorstvedt passando dal sempre più probabile mister x per la fascia, Paratici non ha ancora finito di rifare il trucco al gruppo di Grosso. Tutt’altro. E siccome i nomi fatti sono sempre quelli di questi ultimi giorni-ultime settimane, eccone uno fresco fresco di ieri: Eljif Elmas.

QUATTRO-TRE-FANTASIA. Ventisei anni, nazionale macedone, ben conosciuto e apprezzato in Italia per aver giocato cinque stagioni e mezza al Napoli, compresa quella dello scorso campionato, e un’altra mezza stagione al Torino da gennaio a giugno 2025 dopo gli inizi al Fenerbahce in uscita dalla casa madre Rabotnicki e il passaggio al Lipsia, dove è rientrato a fine giugno una volta concluso il prestito ai partenopei che non l’hanno riscattato. Da metà campo in su è un calciatore che può fare più ruoli: può essere mezzala, oppure trequartista e poco cambia nel rendimento, ma all’occorrenza è stato impiegato da esterno offensivo e, siccome il mercato della Fiorentina oltre che di alto livello è anche altamente creativo, Elmas è il prototipo del calciatore che s’incastra (a proposito) alla perfezione nell’idea di portare avanti il 4-3-2-1 in attesa che arrivi l’ala d’attacco, il mister x. Sentito dal procuratore l’interesse del club viola, Elmas - già cercato dalla Juventus che poi ha abbandonato la pista e adesso sulle tracce del macedone ci sono un paio di squadre di Premier League - si è preso qualche ora per dare una risposta e in base a quella la Fiorentina deciderà se fare un’offerta (prestito e diritto di riscatto) al Lipsia per aprire la trattativa vera e propria.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport