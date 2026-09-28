Corriere dello Sport: "Due giorni di stop per la Fiorentina. Da mercoledì ricominciano le doppie sedute"

L’obiettivo è evitare a tutti i costi i cali di tensione, che nel bel mezzo della pausa per le Nazionali sono plausibili.

FIRENZE - Primo giorno di riposo per la Fiorentina, a cui Paolo Vanoli ha concesso quarantotto ore di relax per ricaricare le pile e smaltire i carichi di lavoro accumulati nel corso della prima settimana di sosta. Il tecnico viola ha puntato abbondantemente sulla parte atletica, con lo scopo di alzare l’intensità generale per riprendere la stagione più pronti che mai. Il riposo fa parte della preparazione tanto quanto l’allenamento. L’obiettivo è evitare a tutti i costi i cali di tensione, che nel bel mezzo della pausa per le Nazionali sono plausibili. Ma non sotto la guida vigile e caparbia di un Vanoli diverso, più sereno e meno incerto.



MINI-RITIRO. Il tecnico varesino ha trasformato la sosta in un mini-ritiro, predisponendo una doppia seduta dietro l’altra. Non a caso per la giornata di mercoledì, quando i giocatori torneranno a lavorare al Viola Park, sono già in programma due allenamenti. Uno al mattino e l’altro il pomeriggio. Nessuna distrazione, solo impegno e dedizione. Vanoli sta cercando di trasmettere ai propri ragazzi lo spirito di squadra e la determinazione come concetti base ai quali riferirsi per proseguire quanto di buono fatto dal momento in cui ha sostituito in corsa Fabio Grosso.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport