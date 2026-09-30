Corriere dello Sport: "Doppia seduta per i viola. Beto a Firenze il 2 ottobre, Oulai arriverà il 4"

Riprende gli allenamenti la squadra viola, con vista Genoa. Intanto ci sono le date dei primi rientri dalle nazionali: Beto e Oulai

Dopo i due giorni di pausa concessi alla squadra dopo il test di domenica contro il Signa, la Fiorentina torna oggi a lavorare al Viola Park. Vanoli ha programmato una doppia seduta per la giornata, con la preparazione che ripartirà su ritmi elevati dopo quanto già visto nel corso della scorsa settimana. Anche oggi, vista l’assenza dei nazionali, saranno diversi i ragazzi della Primavera aggregati al gruppo della prima squadra per un lavoro prettamente atletico, soprattutto nell'allenamento mattutino, mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per qualche esercitazione in campo.

Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è sicuramente Atta, che domenica non ha preso parte alla gara col Signa preferendo svolgere una seduta individuale: da oggi dovrebbe tornare regolarmente ad allenarsi con i compagni. Intanto la Fiorentina valuta per sabato la possibilità di organizzare un allenamento congiunto a porte chiuse, prima di concedere alla squadra altri due giorni di riposo al gruppo squadra. Da lì in poi, da martedì, si comincerà a pensare solo al Genoa. Capitolo nazionali: Beto, ieri titolare con la sua Guinea-Bissau nella storica vittoria per 3-0 contro la Nigeria, sarà tra i primi a tornare (è atteso per il 2 ottobre a Firenze), poi toccherà all'altro calciatore impegnato in Africa, l'ivoriano Oulai (di rientro il 4 ottobre).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport