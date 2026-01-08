8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:39

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Dominguez-Fiorentina affare difficile. Il Bologna chiede 10-12 milioni minimo”

Redazione

8 Gennaio · 10:21

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 10:21

di

Ngonge e Boga le alternative seguite dalla Fiorentina

In tutto questo la Fiorentina prenderà un altro esterno offensivo. L’agente di Benjamin Dominguez sta cercando una soluzione per permettere al suo assistito di scendere in campo con più continuità, tuttavia la pista è complicata perché il Bologna non lascerà partire il calciatore a meno di un’offerta da 10-12 milioni come minimo. Oltretutto i rossoblù dovrebbero trovare un sostituto all’altezza del classe 2003. Da tenere presente anche Cyril Ngonge, di proprietà del Napoli e in prestito al Torino. I viola lo avevano cercato nel gennaio del 2024. Sullo sfondo rimane Jeremie Boga, in uscita dal Nizza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

