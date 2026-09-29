Corriere dello Sport: "Domani secondo ciclo di doppi allenamenti. Parisi lavora con il pallone"

Con la doppia seduta in programma domani al Viola Park, la Fiorentina inaugura la seconda parte di questo ciclo intensivo di allenamenti voluti dal tecnico

FIRENZE - Il rompete le righe è arrivato domenica dopo l'amichevole col Signa, ma domani si torna già in campo: due giorni di riposo concessi da Vanoli, sfruttati da gran parte della squadra per staccare. Con la doppia seduta in programma domani al Viola Park (ritmi serrati per arrivare al meglio all'appuntamento del 10 ottobre a Genova), la Fiorentina inaugura la seconda parte di questo ciclo intensivo di allenamenti voluti dal tecnico. Che ha bisogno di lavorare il più possibile con la squadra, soprattutto sulla parte atletica perché, con otto nazionali in giro per il mondo, le esercitazioni tattiche lasciano il tempo che trovano.

Chi continua a lavorare senza sosta nel centro sportivo di Bagno a Ripoli è Fabiano Parisi: out dallo scorso maggio per la rottura del crociato, l'esterno mancino sta seguendo il lungo iter di riabilitazione e negli scorsi giorni ha ricominciato a lavorare col pallone; non c'è la volontà di forzare i tempi, perché la Fiorentina quest'anno è coperta anche sulle corsie, quando rientrerà (il suo agente, Mario Giuffredi, ha fatto capire che il calciatore potrebbe essere pronto per l'inizio del 2027) verrà arruolato alla batteria degli esterni bassi, al contrario di quanto fatto l'anno scorso, quando proprio Vanoli, in emergenza, lo schierò come esterno d'attacco a destra.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport