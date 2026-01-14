Corriere dello Sport: “Dodò non è sul mercato. Allontanata la possibilità di cessione a gennaio”

È tornato Dodo? La domanda si rincorre da un po’ e la partita di domenica scorsa contro il Milan è un invito a premere il tasto “cancella” per togliere il punto interrogativo: migliore in campo, l’esterno brasiliano ha dato un contributo di qualità, sostanza e continuità, con punto più alto in mezzo a tante corse d’attacco, il recupero del pallone sull’errore di Saelemaekers per innescare l’occasione di Kean (via Solomon). Al minuto 97. Sì, probabilmente è tornato Dodo della stagione 2024-25, la sua migliore finora a Firenze: ed è un gran bella notizia per Vanoli. Che mai ci ha rinunciato (come Pioli in precedenza) e il 20 su 20 da titolare in campionato, in tutti i vari sistemi di gioco, lo testimonia. Una cosa è sicura: Dodo non è sul mercato. Messo da parte il rinnovo di contratto (scadenza 2027) e allontanata qualsiasi possibilità di cessione a gennaio, Dodo adesso pensa soltanto ad aiutare la squadra viola a rimanere in Serie A: perché sa di essere tornato. Lo riporta il Corriere dello Sport.