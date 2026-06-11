Corriere dello sport: "Dodò è un esubero, la Fiorentina spera di cederlo entro giugno per il bilancio"

La Fiorentina vuole cedere Dodò e spera di farlo in breve tempo per questioni di bilancio

Dalla trasferta in America i dirigenti viola contano di tornare con le idee chiare e la fiducia consolidata. Anche se la richiesta della famiglia Commisso di alleggerire il monte stipendi non deve essere sottovalutata. Sabato Paratici e Ferrari rientreranno in Italia: le priorità sono chiare, ma restano da sistemare alcuni casi spinosi. Solomon costa caro, tanto che la Fiorentina è in contatto col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto (10 milioni). Dodo rappresenta un esubero e sarebbe utile sistemarlo entro giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. Fortini vuole partire, Gosens sarà ceduto, idem Gudmundsson. Lo scrive il Corriere dello Sport