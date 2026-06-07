Corriere dello Sport: "De Gea non è intoccabile, ha uno stipendio alto. Al suo posto interesse per Mandas"

De Gea non è sul mercato ma costa 5.5 milioni lordi all'anno, fino al 2028. Per la Fiorentina sono tanti. Ecco che spunta la pista Mandas.

Non è una certezza assoluta come non può esserlo il 7 giugno e il portiere spagnolo non è sul mercato, eppure lo scenario intorno è chiaro: c’è un contratto in essere rinnovato a maggio 2025 fino a giugno 2028 e costa qualcosa come 5,5 milioni lordi alla Fiorentina, poco meno di un decimo dell’intera spesa per gli stipendi dell’ultima stagione, e nessuno mette in dubbio che siano soldi spesi bene considerato il valore di De Gea, in affanno per i primi mesi del campionato e poi decisivo per la salvezza della squadra di Vanoli. Con un senso di appartenenza, tra le altre cose, che gli è valso la fascia da capitano e la stima dei tifosi. Ma c’è quel ma di partenza che per lui vale di più.

Vale undici milioni per i due anni di contratto che ancora gli rimangono a Firenze: e sono tanti. Troppi. Quindi, se la Fiorentina intercetta un portiere di venticinque anni (età ipotetica), forte, affidabile, che guadagna meno moltiplicato per tante volte di De Gea, cambia: Mandas, ultimo anno al Bournemouth in prestito dalla Lazio, è classe 2001 e di anni ne compirà venticinque a settembre.

E De Gea, che ad onore del vero ha sempre detto di rimanere volentieri a Firenze e questo fa rima con il senso di appartenenza di cui sopra, non avrebbe problemi a sistemarsi altrove combinando le due cose, anzi tre, perché Paratici di sicuro non lo svende, però per il discorso di prima non alzerebbe nemmeno tanto la richiesta dopo aver valutato tutto per decidere se rinnovare il proprietario dei pali (Martinelli rimane fuori un’altra stagione a fare esperienza da titolare): De Gea, si diceva, ha la fila di pretendenti.

Lo riporta il Corriere dello Sport