Corriere dello Sport: "De Gea 7.5, imperforabile. Valdepenas 5, che errore sul rigore! Inesperto"
Vanoli (all.) 5 Difendere basso, contro l’Inter, ci può stare. Ma, nella ripresa, la Viola fatica anche a passare la metà campo. Dopo il vantaggio, fa scelte troppo conservative.
FIORENTINA
Vanoli (all.) 5
Difendere basso, contro l’Inter, ci può stare. Ma, nella ripresa, la Viola fatica anche a passare la metà campo. Dopo il vantaggio, fa scelte troppo conservative.
De Gea 7,5 Baluardo contro gli assalti nerazzurri. Sembra imperforabile, fino a che Thuram non trova un angolo scoperto. Non può nulla contro il rigore.
Jimenez 6,5 Il gol è una pura invenzione, che poi si trasforma in illusione. Deve lavorare soprattutto in difesa, perché l’Inter a sinistra attacca in forze.
Dodo (30’ st) 5 Entra nel momento peggiore, senza opporre resistenza.
Dragusin 6 Fa sentire il fisico ad Esposito, impedendogli di girarsi.
Pongracic 6 Contro di lui, Thuram non ha vita facile. Un guaio muscolare lo costringe ad uscire e là dietro si balla.
Viery (6’ st) 5 Thuram lo punta a ripetizione e lui finisce in apnea. Mariani lo grazia, non assegnando il rigore per lo sgambetto al francese.
Valdepenas 5 Affossa Thuram, regalando il penalty del successo nerazzurro: errore di inesperienza.
Ndour 5,5 Sporca la costruzione nerazzurra, trovando anche una buona intesa con Mastantuono. Poi arretra e si spegne.
Fagioli 5,5 Da notare solo per un salvataggio su Bonny, per il resto regia spenta.
Brescianini 5,5 Vanoli gli chiede solo di fare legna. Ci riesce fino a che il fiato regge.
Mastantuono 6 Dà quasi sempre l’impressione di poter inventare qualcosa. Lascia a desiderare in fase di non possesso. Ma sarebbe stato più utile rimanendo in campo.
Gnonto (30’ st) 5,5 Vero che impegna Provedel, rischiando il 2-0. Ma è comunque inconsistente.
Pellegrino 5 E’ comunque solo e tiene pochi palloni. Ne avrebbe uno per andare a concludere, ma perde tempo.
Beto (38’ st) 5 Dentro per sfruttare le ripartenze: non lo fa mai.
Njie 5 Ripiega spesso per non lasciare spazio e Diouf. Quando riceve il pallone, gioca da solo, senza combinare nulla di buono.
Joao Mario (38’ st) sv Altra mossa che fa abbassare la Fiorentina.