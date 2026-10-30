Pagelle Corriere dello Sport: "De Gea 7, super su Krstovic. Fagioli 5, perde palloni, è avulso dal gioco viola"

Buone le prove di De Gea e di Njie, che sigla l'1-1. Bene anche Mastantuono e Jimenez. Pessimo Fagioli e non bene Pellegrino

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2026 10:02

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