Corriere dello Sport: "De Gea 7, super su Krstovic. Fagioli 5, perde palloni, è avulso dal gioco viola"
Buone le prove di De Gea e di Njie, che sigla l'1-1. Bene anche Mastantuono e Jimenez. Pessimo Fagioli e non bene Pellegrino
fiorentina
Vanoli (all.) 6
La Fiorentina è ancora luci ed ombre. Si terrà la rimonta fatta con cuore e gioco, butterà via la rimonta subita con i soliti errori.
De Gea 7
Nulla può su De Ketelaere che gli si presenta solo davanti, ma un attimo dopo è super sul colpo di testa di Krstovic.
Jimenez 6,5
Bene quando parte all’attacco palla, maluccio quando è chiamato a tamponare Zalewski. Ripresa a mille all’ora.
Dragusin 6
Gli tocca Krstovic ed è un duello tutto di forza e di gomiti larghi per non dare spazio al centravanti. Che lascia però solitario in un paio di occasioni.
Viery 6,5
Salva su Elmas che tira a colpo sicuro dal dischetto del rigore ed è come se avesse segnato un gol. Qualche naturale sofferenza su De Ketelaere.
Joao Mario 6,5
Il portoghese ha l’intuizione giusta per il tiro del raddoppio con l’aiuto involontario di Obric. Concede il mancino a Zalewski e non è una buona idea.
Ndour 5,5
Si dimentica colpevolmente di rincorrere De Ketelaere e il belga gli scappa via per impostare l’azione che poi rifinisce alle spalle di De Gea.
Fagioli 5
Morbido sul contrasto con Gaetano, e lo perde netto, da cui inizia l’azione del vantaggio Atalanta. Escluso un lancio all’inizio, è avulso dal gioco viola.
Oulai (1’ st) 5,5
Un tempo da mediano che contrasta tutto e tutti, però arriva tardi su De Ketelaere nel 2-2.
Brescianini 6
Parte bene come tutta la Fiorentina. Chiude in ritardo su Zalewski, nel finale tira addosso a Carnesecchi il pallone del 3-2.
Mastantuono 6,5
Solito, tanto impegno, soliti tanti tentativi con dribbling e sterzata per andare al tiro. Carnesecchi gli dice no.
Gonçalves (46’ st) sv
Non ha tempo per incidere.
Pellegrino 5
I compagni lo cercano poco poco, questa è la verità, e quando lo trovano l’argentino difetta di concretezza.
Beto (46’ st) sv
Un colpo di testa fuori.
Njie 7
Nella ripresa si mette in proprio: imposta su Jimenez e poi va a riprendere il cross dello spagnolo.
Gnonto (24’ st) 5,5
Un po’ di azione che diventa confusione, stop.