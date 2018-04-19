Corriere Dello Sport, Damato a poche curve dalla pensione. 3 il voto al fischietto. Gli errori...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna sono molteplici gli errori di Damato nella gara tra Fiorentina e Lazio. Il voto? 3 per il quotidiano che è severissimo con il...

A cura di Redazione Labaroviola 19 aprile 2018 09:13

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