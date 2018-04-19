Corriere Dello Sport, Damato a poche curve dalla pensione. 3 il voto al fischietto. Gli errori...
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna sono molteplici gli errori di Damato nella gara tra Fiorentina e Lazio. Il voto? 3 per il quotidiano che è severissimo con il...
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna sono molteplici gli errori di Damato nella gara tra Fiorentina e Lazio. Il voto? 3 per il quotidiano che è severissimo con il fischietto di Barletta.
Sportiello, sebbene il tutto si svolga sulla linea di fondo viene considerata la chiara occasione da goal (condotta gravemente sleale).
Murgia, espulsione severa poichè Chiesa non è in chiaro possesso del pallone che dista due metri. Anche stavolta non è una chiara occasione da rete.
Rigore Fiorentina ok: Luiz Felipe tocca Biraghi, colpendo anche il pallone ma il penalty c'è. Il difensore biancoceleste era già stato ammonito, doveva essere espulso.
Manca un rigore alla Lazio: Vitor Hugo tocca il pallone ma Pezzella stende Lucas Leiva.
Involontario il braccio di Biraghi sul cross di Marusic.
Goal annullato a Simeone: l'argentino è in linea con Marusic sul tiro di Gil Dias. L'errore sta nell'alzare la bandierina in una situazione dubbia, il VAR in questo caso non è potuto intervenire.