Corriere dello Sport dal Viola Park: "Atta è pienamente recuperato, in vantaggio su Gonçalves per il Genoa"

Tra i calciatori di rientro dai vari impegni con le rappresentative c’è Norberto Beto, Oulai sarà di nuovo a disposizione di Vanoli a partire da lunedì

FIRENZE - Continuano le sedute della Fiorentina durante la lunga sosta per le Nazionali. Nella giornata di ieri i ragazzi di Paolo Vanoli hanno sostenuto un altro doppio allenamento, puntando ancora una volta sull’intensità. Il tecnico viola si è posto l’obiettivo di alzare la tenuta fisica della squadra, sfruttando la pausa per potenziare la parte atletica e arrivare nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato. Tra i giocatori recuperati c’è Arthur Atta, tornato a lavorare in gruppo e in vantaggio su Pedro Gonçalves per scendere in campo dal primo minuto col Genoa. Il centrocampista ha quindi buone possibilità di partire titolare nella sfida di Marassi.



IL PROGRAMMA. Oggi è prevista una sola seduta al Viola Park: la Fiorentina si allenerà la mattina per poi prendersi un pomeriggio di riposo. Tra i calciatori di rientro dai vari impegni con le rappresentative c’è Norberto Beto, il cui ritorno al centro sportivo di Bagno a Ripoli è previsto per domani. L’ex Everton non prenderà comunque parte all’allenamento congiunto contro una tra la Fiorentina Primavera e l'Under 18. Infine, Inao Oulai sarà di nuovo a disposizione di Vanoli a partire da lunedì, proseguendo così il percorso rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport