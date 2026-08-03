Corriere dello Sport: "Da domani la Fiorentina torna in campo. Giovedì sfiderà il Deportivo"

Ultima amichevole precampionato della Fiorentina prime del debutto in partite ufficiali in Coppa Italia contro una fra Ravenna e Benevento.

FIRENZE - Due giorni di riposo (ieri e oggi) di rientro da Klagenfurt, poi da domani di nuovo tutti in campo al Viola Park verso l’inizio ufficiale della stagione che sarà venerdì 14 al Franchi nel primo turno di Coppa Italia contro la vincente di Benevento-Ravenna.

Tre settimane di ritiro se ne sono andate, tra una parte al centro sportivo di Bagno a Ripoli e una in Inghilterra, chiuse poi con l’amichevole toccata e fuga in Austria per incontrare il Real Madrid di Mourinho: molte cose ha aggiunto Grosso, in primis i sei acquisti, molte altre ne dovrà aggiungere il tecnico romano mentre continuerà il ricambio all’interno del suo gruppo. Contando su un ultimo test pre-campionato: giovedì 6 al Viola Park contro il Deportivo La Coruna, squadra appena tornata in Liga.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

