Corriere dello Sport: "Continuano i dialoghi tra Bologna e Fiorentina, ma c'è ancora distanza"

I viola vorrebbero una cifra sui 19-20 milioni, gli emiliani non vogliono andare oltre i 16-17. Intanto Dallinga è stato bloccato.

Continua la trattativa che potrebbe portare Roberto Piccoli a Bologna: come riporta il Corriere dello Sport, i due club stanno continuando a dialogare tra di loro, ma c'è ancora un minimo di distanza sulla parte economica dell'affare.

La viola vuole rientrare dai 27 milioni spesi la scorsa estate, con Paratici che chiede una cifra tra i 19 e i 20 milioni, mentre gli emiliani vorrebbero scendere intorno ai 16-17 in un'operazione che comunque sarebbe a titolo definitivo o prestito ma con obbligo di riscatto.

Un'operazione che quasi sicuramente non si sbloccherà in queste ore, ma che potrebbe protrarsi fino alla metà della prossima settimana: intanto il Bologna ha bloccato qualsiasi trattativa per Dallinga, richiesto in Serie A dal Genoa, e da club di Bundesliga e di Ligue 1.