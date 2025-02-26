Corriere dello Sport consiglia Palladino: “Torna al 3-5-2 contro il Lecce”

Tante le assenze in casa Fiorentina

Quindi tocca a Beltran (22 presenze e 4 gol finora in Serie A), che verrà via dalla confort-zone della trequarti per avvicinarsi all'area di rigore avversaria e di sicuro non può aver dimenticato come si fa (16 gol in 35 gare nella stagione 2023 che l'ha portato a Firenze), ma tocca anche a Zaniolo in una versione a due punte che potrebbe favorire un'altra novità: il ritorno al 3-5-2. Con Gudmundsson e Colpani fuori causa, Fagioli spaesato e controproducente oltre la linea di metà campo, Folorunsho non al meglio dopo Verona, Adli ancora in dubbio e Ndour che lo può fare però a sua svolta andrebbe adattato, insomma la carenza di trequartisti sta ovviamente suggerendo a Palladino di lavorare sul sistema di gioco sicuramente più consono alle caratteristiche attuali della sua formazione. Aggiungiamo il rientro di Gosens dopo la squalifica e l'abbondanza di centrali dietro per immaginarsi a rigor di logica e utilità una Fiorentina con la difesa a tre, come tre i centrocampisti d'obbligo a far correre gli esterni, più Beltran e Zaniolo insieme a prendersi l'attacco: per fare un Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.