Corriere dello Sport conferma: "E' fatta per Beltran al River. Il calciatore sta riflettendo sul da farsi"

L'argentino sta riflettendo: al River Plate sa di essere una seconda scelta, ma vuole allo stesso tempo liberarsi del contratto con la Fiorentina.

Il primo degli esuberi di cui la Fiorentina si libererà è Lucas Beltran. L’attaccante argentino, rientrato dal prestito secco al Valencia dove tra l'altro sarebbe rimasto volentieri, può tornare al River Plate. C'è già una base di accordo con la dirigenza viola. Il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili dei Millonarios con i quali ha pure esordito nel calcio professionistico. Fu proprio dal River che la Fiorentina lo prelevò tre anni fa per una cifra vicina 18 milioni complessivi. Potevano essere 24 se il giocatore avesse raggiunto determinati traguardi di squadra e personali.

L’AFFARE. Le parti hanno raggiunto un’intesa di massima sulla base del prestito oneroso fissato a 500mila euro con obbligo di riscatto a 7 milioni. I viola manterranno il 50% sulla futura rivendita. Manca solo il via libera di Beltran per la fumata bianca. Il Vikingo, che guadagna 1,8 milioni all’anno, sta riflettendo sul da farsi: sa di essere la seconda scelta del River Plate, a cui in un primo momento interessava Giovanni Simeone, ma allo stesso tempo vuole lasciare la Fiorentina con cui ha un contratto fino al 2028. La sensazione è che alla fine accetterà il ritorno in patria.

Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport