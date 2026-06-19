Corriere dello Sport: "Comuzzo e Ndour faranno parte del progetto. Dodô andrà via per 10/15 milioni"

Il riassunto di tutti i nomi fatti per esterni e difesa per quel che riguarda la Fiorentina. Udogie, Norton-Cuffy, Joao Mario e anche Favasuli.

LE ALTERNATIVE. Da non scartare gli altri profili accostati nell’ultimo mese, come Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi di proprietà del Sassuolo, o Filip Kostic, svincolato dalla Juve. E occhio all’epilogo della vicenda Manor Solomon, che la Fiorentina riscatterà se il Tottenham accetterà di abbassare la cifra pattuita all’inizio (10 milioni). Per il resto la Viola lavora sui terzini e conta di accoglierne almeno uno a stretto giro di posta. Nel mirino Joao Mario della Juventus, Brooke Norton-Cuffy del Genoa (su di lui c’è il Napoli), Destiny Udogie del Tottenham, ma pure Costantino Favasuli del Catanzaro.



LA DIFESA. Dodo è in odore di addio, la sua avventura alla Fiorentina è ai titoli di coda. Paratici e Goretti sperano di poter raccogliere una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Mentre Pietro Comuzzo farà parte del progetto futuro: il classe 2005 è stato blindato dai dirigenti, che imposteranno il reparto arretrato ripartendo proprio da lui. Lo stesso discorso vale per Cher Ndour, pedina centrale della metà campo di Fabio Grosso. Quindi la Viola ha già deciso su chi puntare per costruire una squadra competitiva e pronta per iniziare un progetto di rinnovamento.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport