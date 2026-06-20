Corriere dello Sport: "Calendario estivo Fiorentina: debutto in gare ufficiali il 16 agosto in Coppa Italia"
Il calendario della Fiorentina è abbastanza fitto: il 19 luglio la "sgambata" con la Primavera, segue la mini-tournée in Inghilterra, il 16 agosto l'esordio in Coppa Italia.
FIRENZE - Prende forma l'estate della Fiorentina nelle prime 5 amichevoli fissate: 3 test-match in casa, al Viola Park, 2 in Inghilterra, nella ormai consueta mini-tournée britannica. Si parte domenica 19 luglio, ore 18.30, nel centro sportivo di Bagno a Ripoli con la sgambata tra prima squadra e Primavera; mercoledì 22 luglio, c’è il Gubbio; poi 2 impegni a Londra, Qpr (25 luglio ore 16 italiane) e Watford (29 luglio ore 20.30), livello che sale fino all'amichevole con il Deportivo La Coruna neo-promosso in Liga, giovedì 6 agosto, ore 20, al Viola Park. Domenica 16 agosto, il debutto in gare ufficiali, in casa, nei trentaduesimi di Coppa Italia.
Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport