Corriere dello Sport: "Caccia agli esterni. Per Bakayoko servono almeno 20 milioni. Attesa per Koleosho"

La Fiorentina è ancora senza esterni d'attacco. Koleosho sembrava in dirittura d'arrivo, ma l'ok del Burnley tarda ad arrivare.

Adesso la Fiorentina dovrà farsi sotto per portare alla corte di Fabio Grosso dei nuovi esterni d’attacco. Il tecnico se ne aspetta quattro, di cui almeno uno a breve: il sesto acquisto dell’estate di Paratici. In cima alla lista dei desideri del ds c’è Johan Bakayoko, che il Lipsia non considera incedibile a fronte di un’offerta da minimo 20 milioni di euro. Si potrebbe fare in prestito con obbligo condizionato. Tuttavia in questo momento non sono in corso trattative concrete per il classe 2003, né il giocatore ha manifestato la volontà di partire. Resta una situazione da monitorare attentamente, come quella di Luca Koleosho per cui il Burnley non ha ancora preso una decisione. Il ragazzo invece ha già aperto alla Fiorentina, che attende.

THORSTVEDT NÌ. Col passare dei giorni il Sassuolo si sta convincendo che la soluzione migliore sia accettare l'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa che potrebbe portare il centrocampista norvegese in maglia viola. Anche perché Paratici è stato categorico coi neroverdi: non sborserà la cifra richiesta (almeno 15 milioni di euro) per un calciatore in scadenza il prossimo anno, desideroso di andarsene e soprattutto di giocare a Firenze. E poi l'obiettivo della Fiorentina è alleggerire il centrocampo, che adesso è piuttosto ingolfato. Marco Brescianini sarebbe un elemento gradito al Sassuolo. Occhio anche a Pietro Comuzzo, che piace tanto al ds neroverde Francesco Palmieri.



LE FASCE. Potrebbero diminuire i tempi di arrivo di Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid bloccato dalla Fiorentina con 8 milioni (ai blancos sono rimasti il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra). Gli intermediari stanno lavorando per portarlo al Viola Park nella seconda parte del ritiro estivo ma prima serve l’ok di Mou. Paratici ha chiesto Joao Mario alla Juventus, ma non ha ancora formulato un'offerta ufficiale a Frederic Massara. Prima dovrà occuparsi della cessione di un terzino. Dodo continua a piacere alla Roma, che ha incassato il gradimento del brasiliano per il quale servono 15 milioni. Su Fortini (ci aveva pensato anche il Napoli) ha messo gli occhi il Torino: la richiesta è di circa 10 milioni. A inizio settimana potrebbero esserci dei nuovi contatti con i granata.



LE USCITE. Quanto ai giocatori in partenza, Alessandro Bianco andrà al Modena a titolo definitivo per un milione di euro. Il Paok aveva proposto di riprenderlo a zero, garantendo però il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Niente da fare.

Matias Moreno è sempre più vicino all'addio: Paratici e Goretti hanno un accordo col Wrexham per il suo trasferimento a titolo definitivo sulla base di 8,5 milioni di euro più mantenimento del 50% sulla futura rivendita. L'argentino sta valutando pure le altre opzioni, tra cui Monza, Getafe, Espanyol e Strasburgo. Da sorvegliare gli sviluppi della vicenda Nicolas Valentini, orientato a rimanere in Europa nonostante l'intesa dei viola col Gremio per 3,5 milioni di euro.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport