Corriere dello Sport: "Borja Valero e Antognoni premiati con la targa dell'evento 'Solo per la maglia' "

I due centrocampisti premiati in quello che è un prologo di spessore all'evento che si terrà il 3 luglio al teatro Niccolini di Firenze.

“Solo per la maglia”, la serata tutta viola che il Consiglio Regionale della Toscana sta preparando per venerdì 3 luglio al teatro Niccolini di Firenze ha avuto un prologo di spessore. Nella sala del Gonfalone, Giancarlo Antognoni e Borja Valero hanno ricevuto la targa dell’evento dalle mani di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio. “Solo per la maglia” rientra nella celebrazione del centenario della Fiorentina e sarà il momento in cui si riuniranno gli ex giocatori viola, allenatori, dirigenti e parenti di chi non c’è più rimasti legati a Firenze e alla Toscana, proprio come Antognoni e Borja Valero.

Il 3 luglio sul palco del “Niccolini” sfileranno i personaggi che la città e la regione hanno amato di più. L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario inviare una mail a: [email protected].