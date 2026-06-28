Corriere dello Sport: "Beltran non ha ancora deciso. Potrebbe convincersi ad accettare il River Plate"

La trattativa è sul banco da giorni. In un primo momento sembrava che l'attaccante dovesse rifiutare ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

La Fiorentina aspetta ancora la decisione di Lucas Beltran. Il riferimento va all'offerta che è già sul tavolo viola da qualche giorno, con il River Plate che riprenderebbe l’attaccante venticinquenne, che ha trascorso gli ultimi dieci mesi a Valencia, dopo un triennio decisamente sotto le aspettative in Europa. La formula gradita da ambo le parti è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato attorno ai 7-8 milioni di euro e un 50% sulla futura rivendita da garantire alla Fiorentina.

Rispetto agli scorsi giorni, quando l'attaccante non sembrava convinto di tornare a casa, qualcosa sembra cambiato. Beltran si sta rendendo conto di aver bruciato forse tutte le opportunità nei top cinque campionati europei e, con lo sfumare anche di altri attaccanti cercati dai Millionarios, il classe 2001 potrebbe convincersi ad accettare un ruolo centrale in Argentina, un sì che il club del diesse Fabio Paratici aspetta per sbloccare in parte il mercato.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport