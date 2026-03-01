Corriere dello Sport: “Ballottaggio Fortini-Comuzzo sulla sinistra. In difesa torna Ranieri”

Al di là dello squalificato Dodo, il resto dei calciatori sarà tra i convocati per domani a Udine. Anche Gosens, che potrà scendere in campo con una protezione al volto dopo la «duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra». Anche se al suo posto giocherà presumibilmente Parisi. Così come al centro della difesa tornerà Ranieri. Sulla sinistra sarà ballottaggio Fortini-Comuzzo. In attacco spazio a Gudmundsson. Lo scrive il Corriere dello Sport.