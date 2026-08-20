Corriere dello Sport: "Bakayoko? Il Lipsia chiede 20 milioni. Resiste anche la pista Cancellieri"

Grosso vuole un esterno funzionale e di qualità

La Fiorentina resta vigile sul fronte Johan Bakayoko. Il Lipsia lo valuta 20 milioni di euro e non meno, ma il giocatore belga piace alla dirigenza viola. A costi più contenuti resiste l’ipotesi Matteo Cancellieri della Lazio: la sua situazione contrattuale, e cioè la scadenza a giugno del 2027, favorirebbe un addio a un prezzo più basso. La società biancoceleste potrebbe lasciarlo partire per 6-7 milioni. Saranno giorni di riflessioni profonde, in quanto Paratici vuole portare alla corte di Fabio Grosso un esterno funzionale e di qualità. Al Viola Park lavorano per completare la rosa nel miglior modo possibile. Lo riporta il Corriere dello Sport.