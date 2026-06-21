Corriere dello Sport: "Aumentano le possibilità della permanenza di Sohm. Grosso deciderà dopo il ritiro"

Il fronte uscite è molto complicato per Paratici. Se su Fagioli e Ndour non ci sono dubbi, sugli altri nessuno è considerato incedibile.

CONFERME E PARTENZE. È anche di cedere e prima ancora di confermare, proprio per fissare qualche limite preciso alla situazione dinamica di cui sopra. Mettendo un po’ d’ordine: Fagioli e Ndour sono due punti fermi del gruppo che Paratici ha in testa da consegnare a Grosso, fino a prova contraria e fino all’eventuale arrivo di un’offerta che modificherebbe i termini del discorso: trenta milioni per intendersi, subito, tutti, e niente prestiti con opzione di riscatto.

Punto fermo con asterisco è invece Rolando Mandragora, non per volontà del calciatore che ha messo Firenze sopra tutti a parole e nei fatti col rinnovo a nuova scadenza 2028, e nemmeno del club viola, ma Italiano lo conosce benissimo e lo vorrebbe a Istanbul con lui al Besiktas. La Fiorentina non si “libera” facilmente di Mandragora, mentre già che ci siamo asterisco per altri tre meno sicuri del centrocampista di Scampia di rimanere al Viola Park: Fabbian, Brescianini e Fazzini, i primi due nonostante il riscatto da ventitré milioni da poco effettuato, anche se l’ex Bologna è in rimonta. Infine, sono in aumento le quotazioni di Sohm di rientro dal Bologna portandosi dietro i quindici milioni spesi dalla Fiorentina un'estate fa per prenderlo dal Parma: a Grosso lo svizzero piace e sfrutterà ritiro e amichevoli di luglio-agosto per confermare la preferenza oppure no.



Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport