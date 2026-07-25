Corriere dello Sport: "Ancora nessuna offerta per Dodò. Per Fortini Paratici chiede almeno 10 milioni"

Come annunciato da Paratici, la Fiorentina deve lavorare molto in uscita. Sul mercato Dodò e Fortini, da perfezionare la cessione di Moreno.

GLI ESUBERI. Parallelamente la Fiorentina sta provando ad alleggerire le fasce, non a caso Luis Balbo è stato venduto a titolo definitivo allo Sturm Graz. Operazione da 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita a favore dei viola. Le cessioni saranno decisive per la fumata bianca di Joao Mario. Gli agenti di Dodo si stanno occupando di trovare un nuovo club al proprio assistito. Così come Niccolò Fortini è richiesto dal Torino, che non ha ancora affondato il colpo per via delle pretese economiche considerate alte del ds Fabio Paratici, il quale valuta l'ex Juve Stabia circa 10 milioni.

A proposito di esuberi, Matias Moreno e Simon Sohm non sono stati convocati per la tournée in Inghilterra. Per il primo c’è un accordo col Wrexham sulla base di 8,5 milioni più 50% sulla futura rivendita. Manca il sì del difensore, sondato anche da Monza, Getafe ed Espanyol. Sul secondo, invece, occhio a Sassuolo e Venezia.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

