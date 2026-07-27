Corriere dello Sport: "Acquisti Fiorentina: età comprese fra 20 e 24 anni. E' una viola giovane"
I più giovani sono Oulai e Valdepenas con 20 anni, il più "vecchio" è Dragusin con 24 anni. La Fiorentina è costruita nel segno della durabilità.
VIOLA GIOVANE. Che a brevissimo si aggiornerà passando aggiungendo Victor Valdepenas (20 anni) a fare compagnia a Vieri (21), Dragusin (24), Atta (23), Jimenez (21) e Oulai (20): la Fiorentina lo pagherà otto milioni per garantirselo a titolo definitivo, ma il Real Madrid si terrà il 50 per cento sulla futura rivendita del calciatore, inserendo inoltre nell’accordo la cosiddetta “recompra” del suo “gioiello” - valida per le prossime tre stagioni - a una cifra compresa tra i dieci e i dodici milioni, ed ecco confezionato l’affare in stile Nico Paz. Per il terzino sinistro (gran struttura atletica e per questo può giocare anche centrale, così non servirà un quarto elemento per completare le coppie nel mezzo se Comuzzo dovesse andare via in prestito) è pronto un quinquennale.
JOAO MARIO. Ma la settimana Real non sarà tale solo (si fa per dire) per Valdepenas nuovo calciatore di Grosso in arrivo da Madrid e sesto acquisto di un’estate che sta diventando clamorosa in casa viola: da oggi ogni giorno potrebbe essere quello giusto per trasferire Joao Mario (26 anni) dalla Juventus a Firenze, altro innesto per assicurare spinta e corsa sulla fascia. Sempre in attesa dell’esterno d’attacco: prepariamoci alla sorpresa, prepariamoci al nuovo colpo.
Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport