Corriere dello Sport: "Acquisti Fiorentina: età comprese fra 20 e 24 anni. E' una viola giovane"

I più giovani sono Oulai e Valdepenas con 20 anni, il più "vecchio" è Dragusin con 24 anni. La Fiorentina è costruita nel segno della durabilità.

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2026 08:54

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