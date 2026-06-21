Corriere dello Sport: "A centrocampo obiettivi Thorstvedt ed Ekkelenkamp. In settimana novità su Koleosho"

Tutte le novità sul calciomercato della Fiorentina. Occhio ad Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese. Fari accesi anche su Thorstvedt.

Se l’attacco è il reparto con più attenzione addosso per la necessità di Paratici di andare ad intercettare quattro esterni (tre se la sua ex società Tottenham gli concederà uno sconto del 50 per cento sui dieci milioni di riscatto fissati a gennaio per Solomon), il centrocampo è il reparto che in teoria poco dovrebbe cambiare, ma nella realtà ha più soluzioni possibili nell’incastro tutto in divenire tra domanda e offerta. La settimana che sta per cominciare potrebbe portare novità concrete su Koleosho, perché il direttore sportivo ha un canale privilegiato con la Premier League (Burnley retrocesso in questo caso) e proverà a sfruttarlo per portare subito l’italo-americano a Firenze: e qualcosa è destinato a muoversi anche lì nel mezzo.



CHI ARRIVA. Dove gli obiettivi principali del momento si chiamano Thorstvedt ed Ekkelenkamp, con il primo sempre un po’ più avanti per la volontà della Fiorentina di dare a Grosso uno dei suoi fedelissimi (l’altro candidato forte è Laurienté) e però il grave infortunio subìto da Ismael Koné ai Mondiali complica il quadro: già i venti milioni (più bonus) chiesti dal Sassuolo per il norvegese che entra in scadenza di contratto sono ritenuti eccessivi dalla Fiorentina, poi a questo si aggiunge che i neroverdi adesso fanno fatica a privarsi di un elemento a centrocampo dovendo rinunciare al gioiello canadese per quattro-cinque mesi. Quindi, largo anche a Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, club che non da oggi è un autentico bacino di risorse di qualità ed è inevitabile che il 26enne olandese (ultimo campionato chiuso il 2 maggio contro il Torino con 31 presenze, 5 gol e 4 assist per un’infrazione al perone sinistro) abbia un prezzo correlato: venti milioni. Tanti, quasi sicuramente troppi per la Fiorentina, che pure nel caso di Ekkelenkamp lavora per abbassare il prezzo, ma intanto lo tiene sotto stretta osservazione assieme a Thorstvedt considerando che non è una questione di acquistare e basta in mediana.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport