Corriere della Sera: "Nuno Tavares è sul mercato. Fiorentina, Porto e Besiktas le più interessate".

Il portoghese finanzierà il mercato della Lazio, ma prima deve recuperare a pieno dai problemi fisici.

Colpita dal mercato a saldo 0, la Lazio è costretta a vendere per poter comprare. Uno dei sacrificabili, come scrive il Corriere della Sera, è Nuno Tavares.

Il calciatore, nonostante sia reduce da una stagione al di sotto delle aspettative anche per via dei numerosi infortuni che lo hanno colpito, rimane uno dei pezzi pregiati della rosa biancoceleste, uno da cui costruirci un certo gruzzoletto, ed è per questo che la squadra della capitale lo ha messo sul mercato.

Sul portoghese ci sono diverse squadre, dalla Fiorentina al Besiktas passando per il Porto: tutte interessate al terzino sinistro, con la Lazio disposta ad ascoltare eventuali offerte per lasciarlo partire definitivamente.