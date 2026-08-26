Corriere della Sera: "La Fiorentina pensa al post Kean. Piace Bonny, ma l'Inter non lo vuole vendere"

L'italiano è sempre più indirizzato verso il Como, i viola sondano diversi nomi, ma per i nerazzurri il 2003 non si muove.

Continua a tenere banco la vicende Kean, con l'attaccante che si avvicina sempre di più al Como e con la Fiorentina che sta già pensando al sostituto.

Tra i vari nomi che si sono fatti c'è quello di Ange-Yoan Bonny: l'attaccante dell'Inter è un profilo che piace alla viola, ma i nerazzurri hanno altri piani.

Come riporta il Corriere della Sera infatti, il club di Milano punta sull'ex Parma e non ha intenzione di privarsi del classe 2003, forte anche del contratto in scadenza nel 2030.