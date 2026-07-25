Correre dello Sport: "Joao Mario ha accettato la Fiorentina. Sarà un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni"

La trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. La Fiorentina per Joao Mario ha pronto un contratto da un anno a cui se ne aggiungono quattro al riscatto.

La Fiorentina si fa sotto per Joao Mario. Il terzino della Juventus è stato bloccato dai viola, che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti con Carnevali e Massara per raggiungere un'intesa di massima. Il portoghese conta di trasferirsi a Firenze nei prossimi giorni in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Il club bianconero lo ha messo ai margini del progetto nonostante il contratto in scadenza nel 2030, dandogli mandato di cercarsi una sistemazione, e lui ha già accettato la proposta della Fiorentina. Le parti sono al lavoro per chiudere l'operazione in settimana. Per Joao Mario è pronto un contratto di un anno più quattro. Il classe 2000 spera di iniziare un’avventura che lo veda protagonista e che gli permetta di scendere in campo con più continuità rispetto alle stagioni trascorse alla Juve e al Bologna, dove ha totalizzato rispettivamente 13 e 15 presenze.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport