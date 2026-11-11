Calendario Correre dello Sport: "Alla ripartenza le partite potrebbero dare una mano. Il margine per risalire c'è"

Calendario abbordabile fino alle feste: trasferte consecutive a Monza e Udinese, poi il doppio impegno casalingo con Cagliari e Bologna intervallato dalla gara di Parma

Mettiamola così con tutte le cautele e i distinguo del caso: quando il campionato ripartirà, il calendario potrebbe dare una mano alla Fiorentina se saprà (la Fiorentina) scansare le trappole nemmeno tanto nascoste, dopo aver intanto camminato dal Venezia alla Juventus, passando per Napoli, Genoa, Como, Inter, Atalanta e Sassuolo in perfetta alternanza trasferta/casa da sosta a sosta. Insomma, percorso semplicissimo non è stato, ma nemmeno proibitivo e difatti i nove punti conquistati stanno a dimostrare la via di mezzo tra i due estremi. Alla ripresa, nel mese che c’è fino allo stop stavolta per le festività natalizie, la squadra di Vanoli se la dovrà vedere subito con Monza e Udinese di seguito fuori casa in sei giorni, poi con Cagliari e Bologna al Franchi intervallati dal Parma di nuovo in trasferta.

È tutto molto aleatorio, oltre che necessario di verifiche sul campo, però la Fiorentina ha oggettivamente margine per cambiare il proprio destino in stagione e se non lo vede - o non lo vuol vedere - depone a sfavore della personalità necessaria in queste situazioni. Le trappole? Essendo tre su cinque avversari che stanno lottando per non retrocedere, ogni eventuale passo falso avrebbe implicazioni dirette e pesanti sulla classifica attuale.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport