Corr. Torino, fatta per Pjaca alla Fiorentina. Dubbio sulla formula d'acquisto..
Come scritto dal Corriere di Torino, la Fiorentina avrebbe chiuso per l'esterno Juventino Marko Pjaca. Da vedere la modalità d'acquisto..
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 11:10
Come riportato dal quotidiano Il Corriere di Torino, la Fiorentina avrebbe chiuso per l'esterno d'attacco bianconero Marko Pjaca. Come si legge sulle pagine del giornale torinese, gli unici dubbi che persistono sul trasferimento del ragazzo sono quelli legati alla modalità d'acquisto. Acquisto a titolo definitivo o prestito con diritto di riscatto?