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Corr. Fiorentino: in difesa nasce l'idea della linea a tre. I motivi ed il possibile schieramento tattico...

L'edizione di questa mattina de Il Corriere Fiorentino elenca quelle che possono essere le soluzioni a breve termine che adotterà Stefano Pioli per cercare di arginare le rimonte che spesso la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 09:33
Corr. Fiorentino: in difesa nasce l'idea della linea a tre. I motivi ed il possibile schieramento tattico... -
Rassegna Stampa
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L'edizione di questa mattina de Il Corriere Fiorentino elenca quelle che possono essere le soluzioni a breve termine che adotterà Stefano Pioli per cercare di arginare le rimonte che spesso la Fiorentina rischia di subire nel secondo tempo. Il tasso tecnico ridotto porta infatti la squadra a dover correre all’impazzata per rendere al meglio. Chiesa e compagni, infatti, solo andando a tutta birra riescono a dar fastidio agli avversari, sennò diventano vulnerabili. Con il passare delle settimane la cosa potrebbe migliorare almeno un po’ (la condizione fisica non è ottimale), nel frattempo Pioli proverà a tamponare gli affanni con la difesa a tre, grazie all'inserimento di Vitor Hugo. Si pensa inoltre a qualche cambio stile Thereau/Sanchez nella ripresa.

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