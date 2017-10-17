Corr. Fiorentino: in difesa nasce l'idea della linea a tre. I motivi ed il possibile schieramento tattico...
L'edizione di questa mattina de Il Corriere Fiorentino elenca quelle che possono essere le soluzioni a breve termine che adotterà Stefano Pioli per cercare di arginare le rimonte che spesso la Fiorent...
L'edizione di questa mattina de Il Corriere Fiorentino elenca quelle che possono essere le soluzioni a breve termine che adotterà Stefano Pioli per cercare di arginare le rimonte che spesso la Fiorentina rischia di subire nel secondo tempo. Il tasso tecnico ridotto porta infatti la squadra a dover correre all’impazzata per rendere al meglio. Chiesa e compagni, infatti, solo andando a tutta birra riescono a dar fastidio agli avversari, sennò diventano vulnerabili. Con il passare delle settimane la cosa potrebbe migliorare almeno un po’ (la condizione fisica non è ottimale), nel frattempo Pioli proverà a tamponare gli affanni con la difesa a tre, grazie all'inserimento di Vitor Hugo. Si pensa inoltre a qualche cambio stile Thereau/Sanchez nella ripresa.