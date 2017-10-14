Corr. Fiorentino: DDV "pizzicato" a Firenze ieri, ma non per la Fiorentina. I motivi della visita...
Ieri Diego Della Valle era a Firenze, ma non per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, infatti, l'ex Presidente ha passato la giornata di ieri nella capoluogo toscano per pr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 14:02
Ieri Diego Della Valle era a Firenze, ma non per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, infatti, l'ex Presidente ha passato la giornata di ieri nella capoluogo toscano per presenziare ad una cena di gala, al Museo dell'Opera del Duomo, organizzata in onore dell'ospite d'eccezione Tim Cook, leader della Apple, in visita a Firenze. Niente Fiorentina dunque nei piani di Diego, ma una semplice serata di piacere.