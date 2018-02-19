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Corr. Fiorentino: bilancio pietoso su palla inattiva. Il numero di gol subiti è impressionante...

Come evidenzia il Corriere Fiorentino, ora sono 12 i gol subiti dalla Fiorentina su palla inattiva. Anche a Bergamo decisivo un calcio piazzato contro gli uomini di Pioli, con Biraghi che non riesce a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 09:45
Corr. Fiorentino: bilancio pietoso su palla inattiva. Il numero di gol subiti è impressionante... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Come evidenzia il Corriere Fiorentino, ora sono 12 i gol subiti dalla Fiorentina su palla inattiva. Anche a Bergamo decisivo un calcio piazzato contro gli uomini di Pioli, con Biraghi che non riesce ad impedire a Petagna di metter dentro di testa il gol dell’1-1 che sul finale di primo tempo cambia volto alla partita. Aspetto sul quale il tecnico viola dovrà lavorare per porvi rimedio.

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