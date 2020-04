Attraverso un comunicato sul profilo Facebook del Calcio Storico Fiorentino l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci e il Presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi, hanno annunciato lo spostamento del torneo che si svolge ogni anno a Firenze con la finale disputata il 24 giugno. Queste le parole: “Ci siamo riuniti con i presidenti dei quattro Colori e abbiamo valutato che non ci sono le condizioni perché il Torneo si svolga a giugno per i limiti imposti all’attività sportiva dilettantistica a causa del Coronavirus. Da parte nostra c’è tutta l’intenzione a valutare il rinvio a settembre, ammesso che ci siano le condizioni per disputare le partite”.

TuttoMercatoWeb.com