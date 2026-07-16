CorFio: "Viola Park, nuovo ricorso al Tar contro il parcheggio temporaneo da 500 posti"

La vicenda nasce dalla richiesta della Fiorentina presentata nel 2023

Nuovo fronte nella disputa legale legata al parcheggio temporaneo del Viola Park di Bagno a Ripoli. Alcuni privati hanno infatti presentato un nuovo ricorso al Tar contro la delibera comunale approvata lo scorso marzo, con cui l’amministrazione ha confermato l’utilizzo provvisorio dell’area destinata a circa 500 posti auto.

Il parcheggio, secondo quanto stabilito dal Comune, resterà operativo fino al 1° febbraio 2027, termine individuato in relazione al possibile avvio della linea 3.2.1 della tramvia. Nella delibera viene inoltre specificato che l’area non rientra nel Piano strutturale comunale.

La vicenda ha origine dalla richiesta presentata dalla Fiorentina nel 2023 per la realizzazione del parcheggio a servizio del centro sportivo. Dopo l’annullamento dei precedenti provvedimenti da parte del Tar nel 2024, decisione poi confermata dal Consiglio di Stato, il Comune aveva approvato una nuova delibera per regolarizzare la situazione. Ora gli stessi ricorrenti hanno deciso di impugnare nuovamente l’atto, mentre l’amministrazione si costituirà in giudizio per difendere la propria posizione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.