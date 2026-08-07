CorFio: "Mastantuono infiamma Firenze: entusiasmo come non si vedeva da tempo"

Oltre 500 tifosi lo hanno accolto tra cori e bandiere

Scene di una Fiorentina e di una Firenze che sembravano appartenere al passato e che oggi tornano a vivere. Immagini di estati cariche di sogni e ambizioni, con la consapevolezza che una società dalla storia così prestigiosa debba puntare a competere con le grandi del calcio italiano ed europeo. Un entusiasmo ritrovato, alimentato da un mercato che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile.

Il Corriere Fiorentino racconta la straordinaria giornata vissuta ieri dal popolo viola, trascinato dall'arrivo di Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino è stato accolto da circa 500 tifosi all'aeroporto di Peretola, dove, nonostante il caldo e il ritardo del volo, centinaia di sostenitori hanno atteso il suo sbarco tra bandiere, cori e maglie del Real Madrid, dell'Argentina e del River Plate.

Un'accoglienza da autentico fuoriclasse, accompagnata dal coro «Olé olé olé olé... Francooo, Francooo», che ha trasformato il suo arrivo in una vera e propria festa. Successivamente Mastantuono ha raggiunto il Viola Park, dove ad attenderlo c'era un nuovo bagno di folla.

Una giornata simbolica, che certifica il ritorno dell'entusiasmo a Firenze e testimonia le grandi aspettative riposte nel giovane argentino, chiamato a diventare uno dei volti della nuova Fiorentina.