Cor.Fio: "Il Real punta sulla Fiorentina per Mastantuono. Milan ultimo ostacolo"
L'intesa tra i club c'è, ma l'ultima parola spetta a Mastantuono
La Fiorentina continua a spingere per Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola ha già raggiunto un'intesa con il Real Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, con controriscatto a favore dei Blancos intorno ai 50 milioni. Per definire l'operazione manca soltanto il sì del giocatore.
L'ipotesi di un ritorno al River Plate è ormai da escludere, mentre il principale ostacolo resta il Milan, anch'esso interessato al talento argentino. La Fiorentina, però, può contare sulla possibilità di offrirgli maggiore continuità e un ruolo da protagonista fin da subito, fattore che potrebbe risultare decisivo nella scelta.
Anche il Real Madrid vede di buon occhio il trasferimento in viola e continua a favorire questa soluzione. In casa Fiorentina cresce l'ottimismo, pur nella consapevolezza delle difficoltà dell'operazione. Fabio Paratici, intanto, preferisce non accelerare i tempi e attende la decisione definitiva del giocatore.