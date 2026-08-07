CorFi conferma: "Gudmundsson e Dodo rimangono in uscita. Si aspettano nuove offerte"
Dopo i numerosi movimenti in entrata, l'ultimo dei quali quello di Mastantuono, la società viola si concentrerà ora sulle uscite. Dodo e Gudmundsson gli indiziati ad uscire.
Stando a quanto riportato da il Corriere Fiorentino, il mercato della Fiorentina non è ancora concluso: Fabio Paratici continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Dopo il colpo Mastantuono, la priorità si sposta su un esterno offensivo di piede destro da schierare sulla corsia di sinistra.
Parallelamente, la Fiorentina si concentrerà sulle uscite. Definita in queste ore la cessione di Valentini all'Alavés, l'attenzione della società viola si sposterà ora sui possibili addii di Dodo e Gudmundsson, entrambi ancora sul mercato.