Cor Sport, retroscena Kean: “Ha fatto di tutto per andare al Como, rinunciando perfino a un milione"

Il Corriere dello Sport ha rivelato alcuni dettagli curiosi e sorprendenti sulla trattativa che ha portato Moise Kean al Como

La trattativa che ha portato Moise Kean al Como continua a portare con sé dettagli curiosi, e probabilmente non particolarmente graditi ai tifosi viola. Infatti, per facilitare e velocizzare il trasferimento, l’attaccante ha deciso di rinunciare a un milione di euro in uscita.

Un gesto che testimonia la volontà del giocatore di approdare al club lariano. Decisivo anche il lavoro dell’agente Alessandro Lucci, che ha fatto da mediatore tra Como e Fiorentina, contribuendo alla definizione dell’operazione. L’affare si è chiuso con 35 milioni di euro garantiti alla Fiorentina, 5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Lo riporta il Corriere dello Sport.