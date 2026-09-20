Cor. Sport: "Mastantuono all'esame Napoli. La Fiorentina punta sul talento argentino per battere gli azzurri"
Affascinante sfida per il talento argentino della Fiorentina che si misurerà contro il club che lo ha cercato in estate
Gli esami non finiscono mai, insegnava Eduardo De Filippo, e visto che oggi c'è il Napoli al Franchi, per non sentirsi arrivati alla Fiorentina di Vanoli serve una conferma dopo la vittoria di Venezia e a Mastantuono un bis d'autore dopo la tripletta segnata proprio al Penzo. Intendiamoci, mica c'è il rischio nei due citati - non a caso - che sono sulla copertina della squadra viola in questo momento: il tecnico perché ha ricominciato a Firenze come meglio non avrebbe potuto sperare (al 4-2 in Laguna va aggiunto il passaggio del turno di Coppa Italia ai danni del Pisa) e l'argentino per aver già conquistato Firenze, surfando sull'onda dell'entusiasmo provocato dal suo sbarco trionfale all'aeroporto di Peretola lo scorso 6 agosto. Tutto molto bello che rasenta quasi la perfezione immaginata, eppure sanno benissimo che non basta.
Naturale sia cosi. La vita è una riprova quotidiana, il calcio è una riprova in ogni partita. Mastantuono, diciannove anni e una testa che pensa da grande per stare dietro al talento, se n'è accorto non appena ha messo piede in Europa un ano e poco più fa, acquistato dal Real Madrid a suon di decine di milioni per i miracoli mostrati al River Plate. Li ha capito subito che gli esami non finiscono mai: alcuni li ha superati, altri no, ma per le sfide ce le ha nel DNA, gli appartengono, gli piacciono e non ha mai avuto paura di rimettersi in gioco ogni volta che il contesto intorno a lui lo richiedeva. Figurarsi quest'estate quando è arrivata la chiamata dal Viola Park e gli è stato prefigurato lo scenario di grandi aspettative e grande fiducia da ripagare: la Fiorentina non sarà il Real Madrid ma in fato di passione e senso di appartenenza da queste parti possono fare scuola. Logico che uno come Franco Mastantuono si sia sentito subito a casa e all'ora di pranzo prima di volare davvero a casa per rispondere alla convocazione di Scaloni, sosterrà un esame che conta: contro il Napoli vice-campione d'Italia che sempre in estate aveva pensato a lui, come riportato dal Corriere dello Sport.