Cor. Fiorentino: la Nazionale torna a giocare a Firenze, nel nome di Davide

Secondo quanto raccolto dal Corriere Fiorentino, la Nazionale Italiana è pronta a tornare in campo al Franchi nel nome di Davide Astori. La notizia non è ancora ufficiale, ma la Federcalcio, come la F...

Secondo quanto raccolto dal Corriere Fiorentino, la Nazionale Italiana è pronta a tornare in campo al Franchi nel nome di Davide Astori. La notizia non è ancora ufficiale, ma la Federcalcio, come la Fiorentina, vuole fare di tutto per onorare la memoria del capitano viola. E così ha già messo in piedi l’ipotesi di riportare l’Italia a Firenze. Dopo le amichevoli inglesi con Argentina e Inghilterra, gli azzurri giocheranno a giugno a Nizza contro la Francia e all’Allianz Stadium contro l’Olanda. Da settembre comincerà la Nations League e gli azzurri se la vedranno con la Polonia. Chissà che non possa essere quella l’occasione giusta per riportare a Firenze l’Italia.