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Coppa Italia, stasera si gioca Benevento-Ravenna: chi vince trova la Fiorentina al Franchi

Questa sera alle 21 si decide l’avversaria dei viola nei trentaduesimi di finale, in programma il 14 agosto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 15:00
Coppa Italia, stasera si gioca Benevento-Ravenna: chi vince trova la Fiorentina al Franchi -
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Il percorso della Fiorentina in Coppa Italia sta per conoscere il suo primo avversario. Questa sera, domenica 9 agosto alle ore 21, Benevento e Ravenna si sfidano per l’ultimo turno preliminare della competizione. La vincente affronterà infatti la Fiorentina di Fabio Grosso nei trentaduesimi di finale, fissati per venerdì 14 agosto alle 21:15 al Franchi di Firenze.

Nonostante i diritti televisivi della Coppa Italia siano stati acquisiti da Mediaset, la sfida non sarà trasmessa in diretta televisiva. L'emittente, infatti, inizierà a trasmettere le partite a partire dai trentaduesimi di finale, turno immediatamente successivo a quello preliminare.

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