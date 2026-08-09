Coppa Italia, stasera si gioca Benevento-Ravenna: chi vince trova la Fiorentina al Franchi
Questa sera alle 21 si decide l’avversaria dei viola nei trentaduesimi di finale, in programma il 14 agosto
Il percorso della Fiorentina in Coppa Italia sta per conoscere il suo primo avversario. Questa sera, domenica 9 agosto alle ore 21, Benevento e Ravenna si sfidano per l’ultimo turno preliminare della competizione. La vincente affronterà infatti la Fiorentina di Fabio Grosso nei trentaduesimi di finale, fissati per venerdì 14 agosto alle 21:15 al Franchi di Firenze.
Nonostante i diritti televisivi della Coppa Italia siano stati acquisiti da Mediaset, la sfida non sarà trasmessa in diretta televisiva. L'emittente, infatti, inizierà a trasmettere le partite a partire dai trentaduesimi di finale, turno immediatamente successivo a quello preliminare.